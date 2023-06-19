В Челябинске 24 школьника сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Экзаменационный период почти закончился Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске 24 одиннадцатиклассника сдали единый госэкзамен по русскому языку на максимально возможные 100 баллов. Об этом рассказал вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев. Еще трое выпускников сдали на 100 баллов ЕГЭ по математике. Все они — ученики физико-математического лицея №31.

— Сегодня выпускники сдают экзамен по информатике и компьютерным технологиям. Этим завершается основной срок сдачи государственной итоговой аттестации, — добавил Сергей Авдеев.

Напомним, 23 июня в Челябинске пройдет областной выпускной. Ради него на два дня закроют парк Гагарина.

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