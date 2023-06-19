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НовостиОбщество19 июня 2023 6:22

В Челябинске 24 школьника сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Еще троим удалось написать тест по математике без ошибок
Елена КОЛЧИНА
Экзаменационный период почти закончился

Экзаменационный период почти закончился

Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске 24 одиннадцатиклассника сдали единый госэкзамен по русскому языку на максимально возможные 100 баллов. Об этом рассказал вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев. Еще трое выпускников сдали на 100 баллов ЕГЭ по математике. Все они — ученики физико-математического лицея №31.

— Сегодня выпускники сдают экзамен по информатике и компьютерным технологиям. Этим завершается основной срок сдачи государственной итоговой аттестации, — добавил Сергей Авдеев.

Напомним, 23 июня в Челябинске пройдет областной выпускной. Ради него на два дня закроют парк Гагарина.

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