В Челябинской области на дачном участке нашли артиллерийский снаряд со взрывателем

Фото: Росгвардия

В Челябинской области нашли артиллерийский снаряд. Боеприпас днем 18 июня выкопали из земли на одном из участков СНТ «Цементник-1» в окрестностях Коркино. Пришлось срочно бросать все дачные работы и вызывать экстренные службы.

— Специалисты осмотрели находку и идентифицировали 76-миллиметровый артиллерийский снаряд с головным взрывателем, со следами глубокой коррозии, — рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Проржавевший снаряд мог взорваться, поэтому его со всеми предосторожностями поместили в специальный контейнер, а затем отвезли на полигон и уничтожили.

Ранее жителей СНТ в Челябинской области эвакуировали из-за утечки аммиака.

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