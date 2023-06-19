В Челябинске подросток с перцовым баллончиком напал на 12-летнюю девочку

Фото: Парковый Челябинск/vk.com

В Челябинске полиция проводит проверку после нападения на 12-летнюю девочку.

Школьница пострадала вечером 18 июня возле Образовательного центра №2 в Парковом микрорайоне.

Вероятно, произошел конфликт между подростками. Очевидцы говорят, что рядом с 12-летней девочкой были юноша приблизительно 16-лет и его ровесница. Парень распылил в лицо девочке перцовый баллончик.

Девочка получила ожоги глаз, лица и шеи. Она очень испугалась и несколько часов не могла прийти в себя от волнения. На место происшествия вызвали врачей. Помощь, помимо школьницы, оказали подростку, которого ударили по голове.

В УМВД Челябинска сообщили, что выясняют все обстоятельства происшествия. С заявлением в полицию обратились родители пострадавшей девочки.

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