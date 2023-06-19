Челябинская область 22 июня присоединится к всероссийской минуте молчания

В День памяти и скорби традиционно приносят венки и цветы к Вечному огню. Фото: правительство Челябинской области
В Челябинской области в День памяти и скорби пройдет минута молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны.
Мемориальную акцию 22 июня проведут одновременной по всей России. Она начнется в 14:15 (в 12:15 по московскому времени). Именно в это время в 1941 году в радиоэфире объявили о начале войны.
На минуту планируют прервать теле- и радиовещание, остановить работу некоторых предприятий.
Напомним, впервые к всероссийской минуте молчания Южный Урал присоединился в 2020 году.
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