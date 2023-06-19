Молодежное движение «Движение первых» вместе с «Комсомольской правдой - Челябинск» запускают проект для радиоведущих

Радиовещание для детей тесно связано с программами школьного обучения и воспитания. Оно помогает расширять и углублять знания, которые дети получают в школе, а также развивает их любознательность.
Челябинское отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» совместно с медиагруппой «Комсомольская Правда – Челябинск» запускают проект «Первые в эфире».
В рамках проекта планируется провести отбор ведущих среди школьников Челябинска, которые смогут стать ведущими эфиров на радио «Комсомольской правды». Возраст участников: с 10 до 14 лет.
С 19 по 27 июня 2023 года каждый желающий может записать видеоролик с рассуждениями на тему: «За что я люблю Челябинск?», а затем опубликовать его в видео поста в ВКонтакте с хэштегами: #ДвижениеПервых #КомсомольскаяПравда #Первые #ГолосПервых.
Основные требования к видео:
- длительность видео – не более 30 секунд;
- формат съемки – горизонтальное положение.
До 29 июня жюри отберет поступившие видео и оценит кандидатов по нескольким критериям:
- соответсвие теме конкурса;
- стройность изложения;
- оригинальность представленного материала;
- грамотная речь;
- поставленная дикция;
- опрятный вид конкурсанта;
- соблюдение технического задания;
- качество съемки;
- сценический образ участника.
Победителями станут 7 ребят. Все они смогут погрузиться в атмосферу «Комсомольской правды»: познакомиться с главным редактором, посетить экскурсию, увидеть, как проходит съемочный процесс эфиров, а самое главное – стать голосом одной из рубрик на радио «Комсомольской правды».
Результаты будут опубликованы в официальной группе молодежного движения ВКонтакте, а также на сайте «Комсомольская правда – Челябинск».