Молодежное движение «Движение первых» вместе с «Комсомольской правдой - Челябинск» запускают проект для радиоведущих

Радиовещание для детей тесно связано с программами школьного обучения и воспитания. Оно помогает расширять и углублять знания, которые дети получают в школе, а также развивает их любознательность.

Челябинское отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» совместно с медиагруппой «Комсомольская Правда – Челябинск» запускают проект «Первые в эфире».

В рамках проекта планируется провести отбор ведущих среди школьников Челябинска, которые смогут стать ведущими эфиров на радио «Комсомольской правды». Возраст участников: с 10 до 14 лет.

С 19 по 27 июня 2023 года каждый желающий может записать видеоролик с рассуждениями на тему: «За что я люблю Челябинск?», а затем опубликовать его в видео поста в ВКонтакте с хэштегами: #ДвижениеПервых #КомсомольскаяПравда #Первые #ГолосПервых.

Основные требования к видео:

- длительность видео – не более 30 секунд;

- формат съемки – горизонтальное положение.

До 29 июня жюри отберет поступившие видео и оценит кандидатов по нескольким критериям:

- соответсвие теме конкурса;

- стройность изложения;

- оригинальность представленного материала;

- грамотная речь;

- поставленная дикция;

- опрятный вид конкурсанта;

- соблюдение технического задания;

- качество съемки;

- сценический образ участника.

Победителями станут 7 ребят. Все они смогут погрузиться в атмосферу «Комсомольской правды»: познакомиться с главным редактором, посетить экскурсию, увидеть, как проходит съемочный процесс эфиров, а самое главное – стать голосом одной из рубрик на радио «Комсомольской правды».

Результаты будут опубликованы в официальной группе молодежного движения ВКонтакте, а также на сайте «Комсомольская правда – Челябинск».