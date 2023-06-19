Банки-нерезиденты выбирают Челиндбанк в качестве финансового партнера

ПАО «Челиндбанк» продолжает развивать партнерские отношения с зарубежными банками, заинтересованными в сотрудничестве с российскими компаниями, для проведения расчетов в рублях.

В настоящее время турецкий, казахстанский и узбекский банки уже выбрали ПАО «Челиндбанк» в качестве надежного корреспондента для проведения расчетов в валюте РФ.

– Такое партнерство позволяет в значительной степени ускорить проведение расчетов с контрагентами из указанных стран в валюте Российской Федерации, что, безусловно, позволяет повысить уровень сервиса для наших клиентов,– отметила начальник Управления корпоративного бизнеса и международных расчетов ПАО «Челиндбанк» Татьяна Скурлатова.