«Соцгород» поздравил врачей Челябинска с профессиональным праздником

Общественное движение "Соцгород" поблагодарили врачей за добросовестный труд, преданность делу. Фото: "Соцгород"

18 июня представители самой благородной и важной профессии получили благодарственные письма и подарки от лидера общественного движения «Соцгород», экс-депутата Госдумы Андрея Барышева.

Каждый год в День медицинского работника «Соцгород» наведывается в гости к челябинским врачам, чтобы выразить слова признательности за их труд и поздравить с профессиональным праздником.

Фото: "Соцгород"

На этот раз обладателями наград от «Соцгорода» стали медики из Челябинского онкодиспансера, Челябинской областной клинической больницы № 3, туберкулезной больницы.

Директор «Соцгорода» Олеся Пашанина поблагодарила врачей, медицинских сестер, ветеранов отрасли за добросовестный труд, преданность своему делу, душевную щедрость и самоотдачу и пожелала всем представителям этой благородной профессии крепкого здоровья, семейного счастья, внимания и заботы близких.

Последние годы выдались особенно тяжелыми для южноуральских медработников, которым пришлось бороться с коронавирусом. Благодаря их мужеству и самоотдаче были спасены тысячи человеческих жизней. В этой борьбе медикам также помогали волонтеры и общественные организации. Среди них общественное движение «Соцгород», которое приняло активное участие в благотворительной акции, поддержав медучреждения необходимыми средствами защиты. Лидер «Соцгорода» Андрей Барышев выделил средства на изготовление пластиковых щитков для медицинского персонала, работающего в ковидных отделениях, также были организованы акции по доставке продуктов питания пенсионерам и малоимущим.