В Челябинской области запустили видеопроект о дорожном ремонте

Фото: "Маршрут построен"

В Челябинской области начал выходить ролики проекта «Маршрут построен». В видеорепортажах будут показывать, как в регионе идет дорожный ремонт.

— Расскажем про те города, поселки, деревни, к которым дороги ведут. Посмотрим, какая техника задействована в ремонте, и кто старается сделать региональные трассы лучше, — объяснили в региональном министерстве дорожного хозяйства. «Маршрут построен» – совместная инициатива министерства и Центра управления регионом.

В первой серии показали дорогу Дубровка-Лазурная. По ней челябинцы добираются до озера Сугояк. Рядом расположены сразу несколько поселков, десятки баз отдыха, детский лагерь «Черемушки». В капремонт вложили 126 млн рублей.

— Года четыре назад дорога была в ущербном состоянии приходилось большой крюк делать, — пожаловался авторам видеопроекта любитель рыбалки на Сугояке Рамиль Ахметов.

Глава Лазурненского сельского поселения Максим Кокшаров специально для проекта «Маршрут построен» проехал по ухабистому участку дороги и по тому, на котором уже появилось новое покрытие.

— Совершенно другая дорога, очень комфортная, ровная, — отметил он, вырулив на отремонтированный участок.

В ролике также показали обновляющих асфальт рабочих. Они используют спецмашину, адаптированную специально для укладывания покрытия на дорожных обочинах.

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