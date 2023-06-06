В Магнитогорске прошел фестиваль театров малых городов России

Фото: пресс-служба губернатора

Южноуральские театралы рукоплещут Магнитогорску, сумевшему принять одновременно два игровых фестиваля. Как передает телеграм-канал «Челябушка», для провинции действо, конечно, редкое, грандиозное и, как оказалось, вполне подъемное.

И зрителям, и актерам точно запомнятся открытие фестиваля театров малых городов России у монумента «Тыл — фронту», 16 отборных постановок, капустники, экскурсии и яркий штрих от организаторов: артисты из Мариуполя, приглашённые в знак непростого жизненного периода страны.

Останется в памяти и история уличного феста «Театры без крыш» в новом парке «Притяжение»: выступления и мастер-классы под открытым небом от десятка прославленных трупп из Москвы, Питера, Самары.

— Судя по откликам любителей, оценка у недельного театрального празднества «отлично» (а профи, наверняка, поделятся впечатлениями в интервью). И погода не подкачала, и Минкульт региона постарался, — резюмируют авторы паблика. — В кои-то веки мы увидели Магнитку не только промзоной, но и культплощадкой.