Проект «Челябинский шаттл» будет доставлять грузы скоростными поездами из Китая в Челябинск

Фото: fesco.ru

Транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» удалось зацепить в логистику с Дальним Востоком и Азией. Об этом сообщает новостной паблик «Челябушка».

Раз в десять дней в сухой порт (90 км от южноуральской столицы) будут прибывать Chelyabinsk shuttle от грузового гиганта Fesco — скоростные поезда из Владивостока/Китая с импортом, главным образом с техникой. Первый состав уже встретили.

— Ясно, что без усилий Минпрома и Минэкономразвития региона тут не обошлось. Да и западные санкции оказались очень кстати — как говорится, не было бы счастья, — добавляют авторы канала. — Ждём аналогичных экспресс-маршрутов через Казахстан в Иран. На фоне оживления китайской ветки и по ним наверняка будет прогресс.