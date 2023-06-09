Миасский автозавод представил автобус на форуме по импортозамещению

Фото: t.me/chelyabushka

Главный визуальный эффект всероссийскому форуму по импортозамещению и технологическому суверенитету, который проходит в Челябинске, обеспечил новый автобус от миасского автозавода «Урал». Как пишет паблик о жизни региона «Челябушка», это модель, созданная для Крайнего Севера.

— «Арктику» усовершенствовали и продемонстрировали на форуме как одно из достижений нашей доблестной промышленности, изготавливающей примерно всё от гаек до ракет, — сообщают авторы телеграм-канала. — Автобус настолько хорош собой (и снаружи, и начинка), что оценить его лично решили даже высокие гости форума — уральский полпред президента Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер.