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НовостиОбщество9 июня 2023 14:20

Миасский автозавод представил автобус на форуме по импортозамещению

Модель разработана специально для районов Крайнего Севера
Источник:kp.ru
Фото: t.me/chelyabushka

Фото: t.me/chelyabushka

Главный визуальный эффект всероссийскому форуму по импортозамещению и технологическому суверенитету, который проходит в Челябинске, обеспечил новый автобус от миасского автозавода «Урал». Как пишет паблик о жизни региона «Челябушка», это модель, созданная для Крайнего Севера.

— «Арктику» усовершенствовали и продемонстрировали на форуме как одно из достижений нашей доблестной промышленности, изготавливающей примерно всё от гаек до ракет, — сообщают авторы телеграм-канала. — Автобус настолько хорош собой (и снаружи, и начинка), что оценить его лично решили даже высокие гости форума — уральский полпред президента Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер.