На озере Тургояк поставили стелу «Альбатрос»

Фото: t.me/chelyabushka

Одним памятником больше стало в Челябинской области. Как пишет телеграм-канал «Челябушка», стелу «Альбатрос» посвятили одинокому моряку и поставили на мысе озера Тургояк. Говорят, это стопроцентная копия фигуры странника с мыса Горн.

В мероприятии поучаствовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и прославленный путешественник Федор Конюхов

— Таким символичным образом на Тургояке завершилась детская парусная регата на Кубок Фёдора Конюхова. Между прочим, с участием 160 яхтсменов — рекорд! — добавляют авторы паблика. — Естественно, именитый покоритель мира тоже присутствовал — и на состязаниях, и на открытии памятника. По обыкновению скромно потрудился над узнаваемостью «уральской жемчужины» и на самом деле этот вклад в продвижение частички нашего региона среди миллионов поклонников путешествий бесценен.