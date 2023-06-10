Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июня 2023 12:55

На озере Тургояк поставили стелу «Альбатрос»

Памятник посвятили одинокому моряку
Источник:kp.ru
Фото: t.me/chelyabushka

Фото: t.me/chelyabushka

Одним памятником больше стало в Челябинской области. Как пишет телеграм-канал «Челябушка», стелу «Альбатрос» посвятили одинокому моряку и поставили на мысе озера Тургояк. Говорят, это стопроцентная копия фигуры странника с мыса Горн.

В мероприятии поучаствовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и прославленный путешественник Федор Конюхов

— Таким символичным образом на Тургояке завершилась детская парусная регата на Кубок Фёдора Конюхова. Между прочим, с участием 160 яхтсменов — рекорд! — добавляют авторы паблика. — Естественно, именитый покоритель мира тоже присутствовал — и на состязаниях, и на открытии памятника. По обыкновению скромно потрудился над узнаваемостью «уральской жемчужины» и на самом деле этот вклад в продвижение частички нашего региона среди миллионов поклонников путешествий бесценен.