В Челябинске начнут готовиться к осенней замене деревьев

"Давайте готовиться к осени", - предложила Наталья Котова Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэр Челябинска Наталья Котова велела подчиненным пересчитать погибшие деревья. До начала осени необходимо подготовить все документы, необходимые для замены засохших зеленых насаждений новыми.

— Как только начнется сентябрь-октябрь, чтобы мы приступили, — поторопила Наталья Котова.

Мэр отметила, что несколько сухих деревьев есть в сквере возле Публичной библиотеки. Позаботиться о их сносе и замене должно руководство библиотеки.

Между тем в челябинском Комитете дородного хозяйства предложили горожанам сообщать о погибших деревьях. Сделать это можно по телефону 8(351)277-78-07 либо электронной почте ati@cheladmin.ru. Во втором случае горожан просят не только указать адрес, но и выслать фотографии. Сотрудники Административно-технической инспекции будут обследовать деревья, на которые пожаловались горожане, и принимать решение о рубке.

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