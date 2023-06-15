В Челябинске сделали заправку для электрокаров

Фото: t.me/chelyabushka

В рубрику «Сделано в Челябинске». В городе запустили сверхбыструю зарядку для электрокаров Elli — между прочим, первую в России. Об этом сообщает телеграм-канал «Челябушка».

Производство исключительно местное — НПО «Электромашина» (входит в структуру «Ростеха», знаменито выпуском высокомощных станций подзарядки).

Уникальное устройство на 150 кВт выдает до 80% энергии за 20 минут.

— Где-то в Москве и Питере владельцы электрокаров грустят и молча завидуют челябинским собратьям. У нас и авто таких не очень много, а Elli уже есть (к слову, менее года назад презентованная на «Иннопроме»), — пишут авторы канала. — Глупо быть сапожником без сапог, поэтому заправку поместили под боком технопарка «Электромашины».