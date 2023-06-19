Ночное знакомство с девушкой обернулось для челябинца потерей телефона

Фото: УМВД Челябинска
У 20-летнего жителя Челябинска украли телефон. Ночью молодой человек с приятелем стоял на остановке на Комсомольском проспекте. Подошедшая девушка заговорила с горожанами, но через некоторое время потеряла интерес к беседе и ушла. Вместе с ней исчез телефон, оставленный одним из друзей на лавочке.
Обескураженный челябинец тут же обратился в полицию. Как рассказали в УМВД города, новую знакомую молодого человека вскоре разыскали на улице. Телефон за 13 тыс. рублей был при ней.
Похитительницей оказалась 25-летняя жительница Златоуста. В биографии девушки уже имелась судимость.
Теперь в отношении прихватившей чужой телефон горожанки возбудили уголовное дело о краже. Девушке грозит штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.
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