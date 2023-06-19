В Челябинске из горящей квартиры спасли 6-летнюю девочку и троих взрослых

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске случился пожар в жилой пятиэтажке на улице Дружбы. Спасатели помогли выбраться из огня четверым жильцам.

Утром 19 июня пламя вспыхнуло в квартире на втором этаже. Огонь распространялся быстро. Кода пожарные примчались к дому, из окон уже валил дым. В подъезд попала меньшая его часть, поэтому жители соседних квартир благополучно эвакуировались на улицу по лестнице.

Но, поднявшись к окну горящей квартиры, спасатели увидели внутри женщину. Горожанка сообщила, что помощь нужна не только ей. Следом за женщиной на улицу через окно вытащили шестилетнюю девочку. Затем из объятой огнем квартиры эвакуировали еще одну женщину и мужчину.

— Пожар ликвидирован в кратчайший срок. Что послужило его причиной, предстоит установить сотрудникам отделения дознания, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Ранее в Челябинской области на дачном участке нашли артиллерийский снаряд со взрывателем.

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