В Челябинске ограничат движение на улице Марченко

Водителей просят учитывать ограничения Фото: Кирилл САДЫКОВ

Движение транспорта на улице Марченко в Челябинске ограничат на месяц из-за восстановительных работ на коллекторе. Об этом предупреждают в городской администрации.

— Движение по улице Марченко будет ограничено по крайней правой полосе в районе дома №15, — отметили в администрации.

В мэрии добавили, что для автомобилистов также закроют движение на перекрестке улиц Марченко и Салютной (в сторону ул. Танкистов).

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

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