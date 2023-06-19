В Челябинске ограничат движение на улице Марченко

Водителей просят учитывать ограничения
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Движение транспорта на улице Марченко в Челябинске ограничат на месяц из-за восстановительных работ на коллекторе. Об этом предупреждают в городской администрации.
— Движение по улице Марченко будет ограничено по крайней правой полосе в районе дома №15, — отметили в администрации.
В мэрии добавили, что для автомобилистов также закроют движение на перекрестке улиц Марченко и Салютной (в сторону ул. Танкистов).
Иллюстрация: мэрия Челябинска
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
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