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НовостиОбщество19 июня 2023 12:09

Полмиллиона рублей за слив информации: экс-сотрудника тракторного завода отдал под суд за взятки в Челябинске

Экс-сотрудника тракторного завода в Челябинске будут судить за получение девяти взяток
Ян Стоев
Ян Стоев
Мужчина обвиняется в девяти эпизодах получения взяток

Мужчина обвиняется в девяти эпизодах получения взяток

Фото: Анастасия Осипова

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска передала в суд уголовное дело экс-сотрудника ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Бывший начальник бюро отдела обеспечения металлом обвиняется в девяти эпизодах получения взяток. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

По версии следствия, обвиняемый получил взятки от директоров фирм на общую сумму в 680 тысяч рублей. В обмен на деньги работник завода предоставлял им конфиденциальную информацию о стоимости коммерческих предложений других поставщиков и цене предполагаемой к поставке металлопродукции.

Помимо этого, обвиняемый покровительствовал предпринимателям, помогая им заключить с заводом договоры на поставку продукции и своевременную оплату выставленных счетов.

Уголовное дело мужчины рассмотрит по существу Тракторозаводский районный суд Челябинска.

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