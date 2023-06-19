Полицейский ансамбль из Челябинской области выступил в Москве

Фото: МВД России

Мужской вокальный ансамбль «Баллада» из Челябинской области дважды выступил в Москве. 8 июня южноуральцы спели на празднике к 305-летию российской полиции. А на следующий день они исполнили программу «Россия – Твоя и Моя» в Московском доме национальностей.

– «Баллада» – это уникальный ансамбль, участниками которого являются ветераны и действующие сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии. Ансамбль был создан в 1986 году и является старейшим творческим коллективом МВД России, – рассказали в Московском доме национальностей.

Из Москвы челябинские полицейские уехали с благодарностью от начальника ВИПК МВД России генерала-майора полиции Андрея Скивтериста.

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