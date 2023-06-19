Челябинские синоптики предупредили о дождях с мокрым снегом в ближайшие сутки

В Челябинской области установилась пасмурная погода Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Челябинской области продолжает быть непостоянной. На смену аномальной жаре, которая держалась в первой половине июня, пришли холода. Столбик термометра в ближайшие дни опустится до +1 °C, также ожидаются кратковременные дожди с мокрым снегом и порывистый ветер. Об этом предупреждают синоптики регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха ночью во вторник, 20 июня, составит +4, +9 °C (в горах до +1°C), днем столбик термометра поднимется до +12, +17 °C. На протяжении всех суток будет облачно, местами ожидаются небольшие дожди, которые могут идти с мокрым снегом. Также прогнозируется порывистый ветер со скоростью 15-17 м/c.

Пасмурная погода не сменится и в среду, 21 июня. На протяжении всех суток будет облачно с прояснениями, местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +2, +7 °C, днем – +11, +16 °C. Местами порывы ветра в регионе дойдут до 15 м/c.

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