Водителей просят заранее планировать маршрут Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске частично закроют движение на улице Агалакова. На участке дороги будут вестись работы по реконструкции теплотрассы и переустройства сетей водоснабжения. Об этом сообщили в городской администрации.

— Движение транспорта закрывается от дома № 38 по улице Агалакова до пересечения с улицей Гагарина, — уточнили в мэрии.

Участок дороги будет закрыт с 8:00 часов 20 июня до 20:00 часов 20 июля. Водителей просят заранее планировать маршрут и учитывать ограничения.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

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