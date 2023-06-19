Водителей просят заранее планировать маршрут
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске частично закроют движение на улице Агалакова. На участке дороги будут вестись работы по реконструкции теплотрассы и переустройства сетей водоснабжения. Об этом сообщили в городской администрации.
— Движение транспорта закрывается от дома № 38 по улице Агалакова до пересечения с улицей Гагарина, — уточнили в мэрии.
Участок дороги будет закрыт с 8:00 часов 20 июня до 20:00 часов 20 июля. Водителей просят заранее планировать маршрут и учитывать ограничения.
Иллюстрация: мэрия Челябинска
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