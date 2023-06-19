В Челябинской области полицейский заступился за женщину, которую избивали во дворе жилого дома

Нападавший попытался скрыться, но был задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области полицейский остановил преступника, который напал на двух человек. Злоумышленник успел ранить ножом мужчину и принялся избивать женщину, когда на место происшествия подоспел страж правопорядка.

Все произошло накануне вечером в поселке Карагайский Верхнеуральского района. Участковому уполномоченному Александру Нетывченко поступил телефонный звонок от жителя, который сообщил о криках в одном из домов.

Полицейский прибыл на место происшествия. Во дворе дома он увидел, как пьяный мужчина удерживал за шею женщину. Участковый вырвал потерпевшую из рук нападавшего. Но пока он приводил ее в чувства, преступнику удалось сбежать.

Страж порядка побежал по следам нападавшего, задержал его и привел обратно. Женщина сообщила полицейскому, что в доме находится второй пострадавший – мужчина с ножевыми ранениями, которому необходима помощь. После этого участковый вызвал на место бригаду медиков.

Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, пострадавшего 57-летнего мужчину доставили в районную больницу. Что касается 35-летнего задержанного, то ему грозит уголовное дело. Ранее он был судим.

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