Экс-депутату челябинского Заксобрания Арману Аракеляну заменили срок в колонии на условное лишение свободы

Арман Аракелян смог добиться смягчения приговора за взятку. Фото: vk.com/armanarakelyan

Челябинский областной суд смягчил приговор бывшему депутату ЗСО Арману Аракеляну, признанному виновным в даче крупной взятки. Ему заменили реальное лишение свободы на условный срок, а также снизили сумму штрафа на полтора миллиона рублей. Об этом сообщает издание Pchela.news.

— Аракеляну назначено новое наказание в виде восьми лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафом в размере пяти миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу, — сообщил «Пчеле» участник заседания.

Напомним, в 2019 году Арман Аракелян, находясь на посту директора компании «Дорстройгрупп» передал два ноутбука общей стоимостью 185 тысяч рублей сотрудникам «Росдортехнологии». За такое преподношение они закрыли глаза на нарушения, допущенные во время ремонта дорог. Еще полмиллиона рублей депутат дал работникам ФКУ Упрдор «Южный Урал», чтобы те приняли работы по госконтрактам.

17 февраля 2023 года Центральный районный суд вынес приговор по этому делу. Аракелян получил 9 лет реального срока и 6,5 млн рублей штрафа, сотрудники «Росдортехнологии» — Станислав Палкин и Руслан Касимов — по 7 лет и 3 месяца условно, а сотрудники ФКУ Упрдор «Южный Урал» Дмитрий Киселев и Андрей Хорошилов — по 8 лет условно. Последним также назначили штраф в размере 2,8 млн рублей.

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