В Миассе на ходу загорелся троллейбус

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
В Миассе загорелся троллейбус, в котором находились пассажиры. Инцидент произошел днем 19 июня недалеко от остановки «Главный конвейер». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
— Транспорт загорелся в движении, но благодаря грамотным действиям водителя, никто не пострадал. Прибывшие огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.
Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание.
На прошлой неделе в Ленинском районе Челябинска загорелся трамвай. В тушении пожара участвовали восемь человек сотрудников МЧС и две автоцистерны.
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