В Миассе на ходу загорелся троллейбус

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Миассе загорелся троллейбус, в котором находились пассажиры. Инцидент произошел днем 19 июня недалеко от остановки «Главный конвейер». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

— Транспорт загорелся в движении, но благодаря грамотным действиям водителя, никто не пострадал. Прибывшие огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание.

На прошлой неделе в Ленинском районе Челябинска загорелся трамвай. В тушении пожара участвовали восемь человек сотрудников МЧС и две автоцистерны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru