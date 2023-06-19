В Челябинске на месяц ограничат движение на Свердловском проспекте

Ремонтные работы будут идти до 20 августа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске из-за ремонтных работ до 20 августа ограничат движение на Свердловском проспекте. Об этом рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

— С 20 июня приступаем к ремонту Свердловского проспекта на участке от Комсомольского проспекта до проспекта Победы. На время работ здесь будет ограничено движение транспорта, — уточнил Николай Кожевников.

Ремонтные работы ведутся в рамках проекта «Дорожный рывок». Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.

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