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НовостиОбщество19 июня 2023 14:43

В Челябинске на месяц ограничат движение на Свердловском проспекте

Водителей просят заранее планировать маршрут
Ян Стоев
Ян Стоев
Ремонтные работы будут идти до 20 августа

Ремонтные работы будут идти до 20 августа

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске из-за ремонтных работ до 20 августа ограничат движение на Свердловском проспекте. Об этом рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

— С 20 июня приступаем к ремонту Свердловского проспекта на участке от Комсомольского проспекта до проспекта Победы. На время работ здесь будет ограничено движение транспорта, — уточнил Николай Кожевников.

Ремонтные работы ведутся в рамках проекта «Дорожный рывок». Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.

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