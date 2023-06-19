В Челябинске завели уголовное дело на водителя, сбившего студента на пешеходном переходе

Кадр с видео: камеры «Интерсвязи»

В Челябинске возбудили уголовное дело по факту ДТП на улице Энгельса, где водитель LADA Largus сбил студента на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— В отношении водителя автомобиля LADA Largus возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), — уточнили в надзорном ведомстве.

Ход расследования уголовного дела стоит на контроле прокуратуры Челябинска.

ДТП произошло поздним вечером 15 июня возле дома №24 по улице Энгельса. За рулем легковушки находился 23-летний парень. Он сбил 21-летнего студента, когда тот шел по пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru