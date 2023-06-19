В Челябинской области у 66 нарушителей изъяли мотоциклы во время полицейских рейдов

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области продолжаются массовые проверки мотоциклистов. За неделю полицейские выявили 460 нарушений, большая часть из которых связана с ездой без прав и изменением конструкции транспортного средства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

— В ходе профилактических рейдов сотрудники органов внутренних дел проверяли водителей мототранспорта на предмет соблюдения ими правил дорожного движения. Решение о проведении мероприятия принято руководством областного ГУ МВД на основе поступающих от граждан жалоб на создаваемый водителями мотоциклов шум в ночное время, — уточнили в ведомстве.

В ходе проверок 108 нарушителей не имели прав либо ранее были их лишены, а 106 человек ездили на мотоциклах с измененной конструкцией. В 34 случаях водители были пьяными во время поездки. Также в ходе проверок полицейские возбудили три уголовных дела по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). На спецстоянку по различным основаниям поместили 66 мотоциклов нарушителей.

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