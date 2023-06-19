Под Челябинском пьяный мужчина угнал автопогрузчик

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Копейске полицейские задержали мужчину, который пьяным угнал автопогрузчик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчина около двух часов ночи ехал с выключенными фарами по улице Калинина. В этот момент на него обратил внимание экипаж ДПС. Они остановили автопогрузчик для проверки водителя.

У 35-летнего мужчины не было с собой никаких документов. Сам он был пьян и не смог объяснить, как оказался за рулем автопогрузчика.

Южноуральца задержали. В отношении него возбудили уголовное дело об угоне, а также составили административные протоколы за езду без прав и за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru