Под Челябинском пьяный мужчина угнал автопогрузчик

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Копейске полицейские задержали мужчину, который пьяным угнал автопогрузчик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Мужчина около двух часов ночи ехал с выключенными фарами по улице Калинина. В этот момент на него обратил внимание экипаж ДПС. Они остановили автопогрузчик для проверки водителя.
У 35-летнего мужчины не было с собой никаких документов. Сам он был пьян и не смог объяснить, как оказался за рулем автопогрузчика.
Южноуральца задержали. В отношении него возбудили уголовное дело об угоне, а также составили административные протоколы за езду без прав и за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru