В Челябинской области полицейские и волонтеры помогли отыскать заблудившуюся в лесу бабушку

Фото: архив КП

Чебаркульские полицейские и волонтеры помогли местной жительнице отыскать ушедшую из дома ее 87-летнюю родственницу. Пожилая женщина ушла из дома, доехала до садового товарищества на автобусе и заблудилась в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

За помощью к полицейским обратились родственники пропавшей бабушки. Правоохранители опросили родственников и соседей, а затем начали искать пенсионерку.

К розыску подключились участники поискового отряда «ЛизАлерт». Регулярно в мессендежрах оперативники и волонтеры делились друг с другом последней информацией о проделанной работе, пересылали карты и нарисованные схемы возможного пути передвижения женщины.

Сотрудники уголовного розыска отсмотрели видеозаписи с камер видеонаблюдения и установили примерный маршрут передвижения пожилой женщины. Весь личный состав чебаркульской полиции, а также члены добровольной народной дружины были ориентированы на розыск пропавшей пенсионерки.

Стражи правопорядка установили водителя автобуса, который подвозил бабушку, а также опросили свидетелей в СНТ «Металлист». Именно в лесу возле садоводческого товарищества и была обнаружена женщина случайными прохожими, которые сообщили в полицию.

— Говорю спасибо сотрудникам полиции за проделанную громадную работу, — обратилась со словами благодарности Наталья, родственница пропавшей бабушки. — Как только мы сообщили в ОВД, к нам сразу приехал оперативник и поинтересовался, согласны ли мы на привлечение отряда «ЛизаАлерт», и мы, конечно же, согласились. Мы проживаем все вместе и очень переживали после ее исчезновения. Рядом с домом есть крупные магазины, и мы вместе с сотрудником полиции, Антоном, прямо перед закрытием одного из них попросили посмотреть камеры видеонаблюдения. Антон попросил задержаться работников, и нам не отказали. Он сам везде ездил, также, мы видели, как полицейские патрули ходят по улицам, просматривают все уголки, разговаривают с прохожими».

— Помогать людям – наша работа, — говорит оперативник Антон. – Поиск каждого пропавшего человека – это очень большой труд. Здесь задействованы не только полицейские, но и все неравнодушные граждане.

Наталья рассказала, что сейчас ее родственница нуждается в медицинском присмотре. Она также поблагодарила волонтеров «ЛизАлерт» и непосредственно их куратора Наталью Золотареву, которая, как и полицейские, всегда была на связи, а также всех тех, кто присоединился к поискам. Еще ее слова благодарности обращены к Екатерине, которая живет на улице Лесной, и Ринату Шайдуллину, водителю такси, которые совершенно безвозмездно участвовали в поисках, ездили с ней по территории и в Мисяш, разыскивая бабушку.

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