Глава СК Бастрыкин потребовал выяснить, почему дом в Челябинской области тонет в канализационных стоках

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о коммунальных проблемах в Челябинской области. Главе СК пожаловалась жительница Бакала.

Как рассказали в информационном центре ведомства, женщина живет в многоквартирном доме на улице Титова. Вот уже несколько лет подряд подвал дома затапливает канализационными стоками. Во всем виноваты изношенные трубы.

Из-за сырости разрушается фундамент, а в квартирах постоянно стоит неприятный запах.

Еще в 2020 году суд встал на сторону жильцов и вынес решение о необходимости ремонта. Но дальше решения дело не ушло.

— Организована процессуальная проверка, — уточнили в информационном Следственного комитета. — Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о предварительных и окончательных результатах проверки.

Ранее в Бакале улицы покрылись льдом из-за неправильно собранного водовода.

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