В июле горячую воду отключат в четырех челябинских поселках

Горячей воды не будет две недели
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В июле собираются отключить горячую воду в Челябинских поселках Федоровка, Сосновка, Чурилово и ЧВВАКУШ.
Как сообщили в мэрии города, под отключение попадут дома, воду для которых греют локальные котельные. В таких зданиях гидравлические испытания проводят по отдельному графику, не совпадающему с графиком массовых опрессовок.
Горячая вода пропадет на 14 дней, хотя при обнаружении аварий срок отключения могут продлить.
Только с холодной одой из-под крана останутся жители более 170 частных и многоквартирных домов. Горячее водоснабжение прекратят также в детских садах, поликлиниках и дворце культуры «Бригантина»
Полный список адресов, где в июле пропадет горячая вода, можно посмотреть по ссылке.
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