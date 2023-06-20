В июле горячую воду отключат в четырех челябинских поселках

Горячей воды не будет две недели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В июле собираются отключить горячую воду в Челябинских поселках Федоровка, Сосновка, Чурилово и ЧВВАКУШ.

Как сообщили в мэрии города, под отключение попадут дома, воду для которых греют локальные котельные. В таких зданиях гидравлические испытания проводят по отдельному графику, не совпадающему с графиком массовых опрессовок.

Горячая вода пропадет на 14 дней, хотя при обнаружении аварий срок отключения могут продлить.

Только с холодной одой из-под крана останутся жители более 170 частных и многоквартирных домов. Горячее водоснабжение прекратят также в детских садах, поликлиниках и дворце культуры «Бригантина»

Полный список адресов, где в июле пропадет горячая вода, можно посмотреть по ссылке.

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