В Челябинске запретили строить многоэтажки на старообрядческом кладбище

Главный дом «Заимки Маренова». Фото: Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области

В Челябинском поселке Колупаевка спасли Мареновское кладбище от застройки. Для этого пришлось доказать, что на участке действительно проводили захоронения.

Как сообщает Hornews.com, в документах Мареновское кладбище значилось пустующей землей, на которой разрешено строительство. Участок под жилой комплекс приобрела компания «Дом.рф». Представитель фирмы отмечал, что у территории хороший градостроительный потенциал. Но жители поселка и краеведы заявили, что участок — неподходящее место для многоэтажек.

После изучения документов удалось доказать, что кладбище функционировало с 1909 по 1939 годы. По санитарным правилам, строить жилые дома на участке нельзя.

Специалисты теперь выясняют, сколько за 30 лет сделали захоронений. Если много, территорию должны оформить как городское кладбище. Если же нет, участок могут благоустроить. Например, разбить сквер.

Рядом с кладбищем находится старинный дом купца, председателя старообрядческой общины Виссариона Маренова. У построенного в 1892 году здания статус выявленного объекта культурного наследия. Но оно также принадлежит «Дому.рф». Решать судьбу купеческого дома будет специальная комиссия. В старообрядческой общине надеются открыть в историческом здании церковь.

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