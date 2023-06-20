Администрация Челябинска намерена наказать владельца экскаватора, который припарковался на газоне

Фото: cheliabinsknetip/vk.com
Подрядная организация, которая проводит ремонт водовода на пересечении улицы Российской и проспекта Ленина, припарковала экскаватор на газоне прямо возле цветочной клумбы. Фотографии грубого нарушения жители выложили в сеть.
В администрации журналисту «Комсомольской правды — Челябинск» сообщили, что намерены возбудить административное дело против владельца тяжелой техники.
— Парковка транспортных средств на газонах запрещена, — сообщили в пресс-службе. — За данное правонарушение предусмотрена ответственность. Однако разрешается оставлять транспортные средства на озелененных территориях, если выполняются аварийные или ремонтные работы по ликвидации или устранению аварий и неисправностей.
Сейчас на российской продолжаются работы. Фото: администрация Челябинска.
В администрации также уточнили, что на данном газоне земляные работы не проводились, поэтому владельцу придется ответить по закону. Работа ведется рядом. На перекрестке проспекта Ленина с улицами 3-го Интернационала и Российской капитально ремонтируют водопровод.
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