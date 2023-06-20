В Челябинской области помогли воссоединиться семьей лебедей

Лебеди бросили потомство, спасаясь от собак Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Челябинской области спасли птенцов и помогли им вернуться к родителям-лебедям. Пернатых не оставили в беде дачники из СНТ «Теренкуль», которое находится рядом с одноименным озером.

Лебединое семейство атаковала стая бродячих собак, когда птицы выбрались на сушу. Взрослые лебеди улетели, бросив еще не вставших на крыло птенцов.

Жители СНТ отбили лебедят у псов. Но шесть беспомощных птенцов остались без опеки родителей. Одним им было не выжить.

Помощи попросили в региональном министерстве экологии. Приехавшие на вызов инспекторы принялись осматривать окрестные озера в поисках пернатых родителей. Пару величавых белых птиц заметили на озере Травакуль.

— Сотрудники министерства привезли потерявшихся птенцов к берегу и выпустили их в водоем. Птицы сразу узнали друг друга и поплыли навстречу, — рассказали в пресс-службе минэкологии.

Там добавили, что о попавших в беду диких животных или птицах южноуральцы могут сообщать по номеру горячей линии +7 919 335 91 59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А как же верность?» Под Челябинском лебедь-вдовец завел новую подружку

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru