«Экзамен показался простым»: челябинская выпускница рассказала, как сдала ЕГЭ по физике на 100 баллов

В Челябинской области уже шестеро 200-балльников Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области два одиннадцатиклассника получили 100 баллов на ЕГЭ по истории. Единый госэкзамен по физике на максимальный балл сдали еще пятеро выпускников.

Новоиспеченные стобалльники — жители Челябинска, Магнитогорска, Озерска, Аргаяшского и Коркинского районов.

Пополнился и список южноуральских 200-балльников.

— Максимальные баллы по двум предметам получили еще трое наших выпускников, — рассказала первый замминистра образования Челябинской области Елена Коузова. — На сегодняшний день, с учетом досрочного периода, шесть участников ЕГЭ имеют результат 200 баллов.

Екатерина Казакова из магнитогорского Академического лицея написала на 100 баллов ЕГЭ по физике. Девушка призналась, что была готова к экзамену уже к началу одиннадцатого класса. Ранее она участвовала в предметных олимпиадах.

— Экзамен мне показался простым, — рассказала Екатерина Казакова. — Все задания я решила примерно за два часа и приступила к перепроверке. Перепроверяла долго и нашла несколько ошибок, но было достаточно времени для их исправления.

Теперь выпускница решает, где продолжить учебу. Среди вариантов — механико-математический факультет МГУ и физтех-школы МФТИ.

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