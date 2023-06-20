В сентябре в пяти муниципалитетах Челябинской области назначили местные выборы

Во всех районах голосование состоится в один день - 10 сень=тября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области в единый день голосования 10 сентября в пяти муниципалитетах должны состояться местные выборы. О их назначении сообщили в региональной избирательной комиссии.

В Кизильском районе будут выбирать депутатов совета сельского поселения Путь Октября.

В Сосновском районе определят новый состав депутатского совета поселения Новый Кременкуль.

В Октябрьском районе готовятся к выборам депутатов совета Октябрьского сельского поселения.

Вдобавок 10 сентября устроят дополнительные выборы в собрания депутатов Ашинского района, Октябрьского района, Кочердыкского поселения Октябрьского района и Карабашского городского округа.

Ранее в Челябинской области начали подготовку к выборам губернатора и президента в 2024 году.

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