Доедем по земле? В Челябинской области подорожали авиабилеты, вырос спрос на подержанные иномарки

Слетать из Челябинской области на отдых - недешевое удовольствие
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Годовой рост цен в мае 2023 года в Челябинской области составил 2,7%. Инфляция в регионе выше, чем в среднем по России. Об этом сообщили в областном отделении Центробанка.
Особенно кусаться стали цены на отдых за границей. Причина — рост спроса на туры и ослабление рубля. Вслед за заграничными путевками подорожали авиаперелеты внутри страны.
— Повышение спроса на внутренние перелеты способствовало тому, что авиабилеты стали дороже, чем годом ранее, — отмечают в ЦБ.
Цены на подержанные иномарки и шины в Челябинской области замедлили снижение. Все из-за того, что вырос спрос на такие автомобили и запчасти. Одновременно ускорился рост цен на бензин.
Порадоваться южноуральцы могут разве что снижению цен на ряд продуктов. В целом продовольствие в регионе стало стоить на 0,36% дешевле, чем год назад. В России стали выращивать больше огурцов и помидоров. В результате плоды и овощи, по сравнению с прошлым маем, подешевели почти на 11%.
В ЦБ также отметили удешевление молока, творога и кисломолочных продуктов из-за роста производства сырья. Вдобавок снижению цен на еду поспособствовал рекордный урожай зерновых, который получили в прошлом году.
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