В Магнитогорске бабушка сводила ребенка в туалет на плиту Вечного огня

Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск / vk.com

В Магнитогорске Челябинской области бабушка сняла с маленького ребенка штаны и помогла ему справить малую нужду на плиту Вечного огня у монумента «Тыл – фронту». Осквернение памятника возмутило невольных свидетелей.

– Вот куда пись-пись-пись делается. Женщина в возрасте. Какой ужас вообще, – возмутилась автор видео, опубликованного в группе ВКонтакте «Чёрное&Белое Магнитогорск».

В пресс-службе полиции Магнитогорска объяснили, что за порядком на территории монумента следит охранное предприятие. За комментарием посоветовали обратиться в городскую администрацию. А там – обратно.

– Для выяснения обстоятельств инцидента обратитесь, пожалуйста, в пресс-службу УМВД России по Магнитогорску, – ответили в администрации.

Возможно, вандализм и осквернение монумента сойдут женщине с рук. Ранее в Челябинской области бомжа, который сушил носки на Вечном огне и нечаянно поджег стоявшие рядом венки, обвинили в реабилитации нацизма, а после отправили в психбольницу.

Перед этим в Сатке школьницы жарили сосиски на Вечном огне. Их поставили на учет, а родителям вынесли предупреждение за неисполнение обязанностей по воспитанию.

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