В Челябинске мужчина ножом ударил пассажирку маршрутки

Инцидент случился в маршрутке № 3 Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске будут судить мужчину, который с ножом напал на пассажирку маршрутки. Инцидцент случился еще 8 апреля в маршрутке № 3. Во время поездки пьяный мужчина закусился с другой пассажиркой. Градус конфликта возрастал, и в итоге он предложил женщине выйти на ближайшей остановке, чтобы разобраться, и достал нож.

Пассажирка испугалась своего оппонента, но на предложение согласилась. Однако, на остановке выходить не стала, а попросила водителя быстрее закрыть дверь, когда неадекватный мужчина вышел из маршрутки. Но тот успел вскочить на подножку машины и ударить женщину ножом в живот. После этого нападавший убежал.

Водитель вызвал скорую помощь, и женщину увезли в больницу. Когда нападавшего нашли, он признал свою вину и добровольно возместил 200 тысяч рублей. Но отвечать перед судом ему все равно придется.

— Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Дело будет рассматривать Калининский районный суд.

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