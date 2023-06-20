Китаянка переехала в Челябинск, чтобы учить русский и петь песни на родном языке

Фото: hornews.com/

Китаянка переехала в Челябинск, чтобы изучать русский язык и петь народные песни на китайском. 29-летняя Хань Сюэфэй живет в столице Южного Урала два года, учится в аспирантуре ЮУрГУ. А в свободное время выступает на мероприятиях. Об этом рассказали Hornews.com.

– Я хочу попробовать новое, посетить мероприятия и дать большему числу людей услышать китайские песни, потому что они очень красивые, — говорит о себе Хань Сюэфэй.

Вокалу Хань Сюэфэй училась в консерватории с начальной школы. Там она заслужила сертификат по вокалу максимального 10-го уровня. Хотела пойти в колледж и связать с пением жизнь, но семья решила, что на артистов поступают только люди, которые плохо учились.

В Челябинске китаянка выступала на чемпионате по маникюру и на празднике для детей с онкологией. Также свое пение она записывает на видео, используя маски из TikTok.

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