«Они особо ценные»: челябинца осудили за кражу дверных ручек из Театра драмы

Театр драмы им. Н. Орлова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителю Челябинска вынесли приговор за похищение десяти дверных ручек из Театра драмы имени Наума Орлова.

Мужчина трудился в театре в качестве разнорабочего. Летним вечером прошлого года он открутил с дверей и унес десять латунных ручек.

Ручки были не просто деталью интерьера: экспертиза признала их особой исторической, научной, художественной и культурной ценностью. Каждую из украденных вещиц оценили в 10,6 тыс. рублей.

Как рассказали в пресс-службе Советского районного суда, разнорабочий признал свою вину. Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства маленького ребенка, который у похитителя ручек на иждивении. А представители театра не стали настаивать на строгом наказании для нечистого на руку разнорабочего.

В итоге мужчину за хищение особо ценных предметов приговорили к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком на два года. Вдобавок разнорабочего обязали возместить театру стоимость украденных ручек — 106 тыс. рублей.

Напомним, в ремонт Театра драмы вкладывают 2 млрд рублей. Закончить работу надеются к концу 2023 года.

Еще в 2021 году ремонтные работы в здании вызвали критику. Урбаниста Льва Владова тогда возмутили дверные ручки. Но не те, которые позже присвоил разнорабочий, а новые, типовые.

— Ну не может быть в театре такая же ручка, как у парикмахерской на первом этаже, — негодовал урбанист.

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