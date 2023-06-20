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НовостиПроисшествия20 июня 2023 10:11

«Они особо ценные»: челябинца осудили за кражу дверных ручек из Театра драмы

Челябинца осудили за кражу дверных ручек из Театра драмы
Елена КОЛЧИНА
Театр драмы им. Н. Орлова

Театр драмы им. Н. Орлова

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителю Челябинска вынесли приговор за похищение десяти дверных ручек из Театра драмы имени Наума Орлова.

Мужчина трудился в театре в качестве разнорабочего. Летним вечером прошлого года он открутил с дверей и унес десять латунных ручек.

Ручки были не просто деталью интерьера: экспертиза признала их особой исторической, научной, художественной и культурной ценностью. Каждую из украденных вещиц оценили в 10,6 тыс. рублей.

Как рассказали в пресс-службе Советского районного суда, разнорабочий признал свою вину. Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства маленького ребенка, который у похитителя ручек на иждивении. А представители театра не стали настаивать на строгом наказании для нечистого на руку разнорабочего.

В итоге мужчину за хищение особо ценных предметов приговорили к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком на два года. Вдобавок разнорабочего обязали возместить театру стоимость украденных ручек — 106 тыс. рублей.

Напомним, в ремонт Театра драмы вкладывают 2 млрд рублей. Закончить работу надеются к концу 2023 года.

Еще в 2021 году ремонтные работы в здании вызвали критику. Урбаниста Льва Владова тогда возмутили дверные ручки. Но не те, которые позже присвоил разнорабочий, а новые, типовые.

— Ну не может быть в театре такая же ручка, как у парикмахерской на первом этаже, — негодовал урбанист.

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