Челябинский технопарк впервые получил регистрацию в Минпромторге

Фото: министерство промышленности Челябинской области

Челябинский промышленный технопарк «ЗЭМ» включили в реестр федерального министерства промышленности и торговли. Подтвердить соответствие всем требованиям и получить регистрацию пока удалось лишь 13 технопаркам из разных регионов России. Заявку из Челябинской области одобрили впервые.

Технопарк «ЗЭМ» создали на базе АО «НПО «Электромашина», одного из крупнейших предприятий в Челябинской области.

— Получение статуса промышленного технопарка дает «ЗЭМу» дополнительный импульс для развития всей площадки, в том числе в загрузке незадействованных в основном производственном процессе площадей, — объяснили в пресс-службе министерства промышленности Челябинской области.

В технопарке резидентам готовы предложить оборудование для выпуска сложных изделий, а также лабораторию для опытов. На площадку надеются привлечь инновационные компании. С помощью реестра Минпромторга познакомиться с возможностями челябинского технопарка смогут на предприятиях других регионов.

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