Из Челябинской области после облавы на мигрантов выдворят 23 нелегала

За один проверок было выявлено 150 нарушений в сфере миграционного законодательства. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области началась межведомственная операция по выявлению нелегальных мигрантов. Полицейские совместно с Росгвардией проверяют рынки, стройплощадки, гостиницы, овощебазы и маршрутки. В результате первого дня рейдов было пресечено 150 нарушений в сфере миграции, из которых 23 связаны с незаконным осуществлением трудовой деятельности.

— В рамках операции «Нелегал – 2023» выявлены южноуральцы, фиктивно заключившие трудовые договоры с гражданами ближнего зарубежья, однако иностранцы фактически трудовую деятельность не осуществляли. Полицейскими установлены факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан, они сняты с миграционного учета. Сотрудниками управления по вопросам миграции областного Главка выявлены иностранцы, сменившие свои установочные данные с целью незаконного въезда в страну. По всем фактам нарушения законодательства возбуждены уголовные дела, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По итогам проверки из страны водворят 23 нелегала, 14 из них – в принудительном контролируемом порядке, а 7 оставшихся — в форме самостоятельного контролируемого выезда.

Также был депортирован уроженец среднеазиатской республики, который отбыл срок в колонии за тяжкое преступление. Девяти иностранцам запретили въезд в РФ. Кроме того, был задержан выходец ближнего зарубежья, находившийся в федеральном розыске.

В полиции отметили, что работа по выявлению нарушителей миграционного законодательства будет продолжаться. Южноуральцев, располагающих сведениями о фактах нарушения правопорядка иностранцами, просят сообщать информацию в органы внутренних дел.

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