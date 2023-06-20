На заводе в Челябинской области сделали столик, который стал экспонатом Третьяковской галереи

Фото: ПАО «Мечел»

В Челябинской области на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья (входит в группу «Мечел») сделали авторский столик, который выполнен по старинным технологиям. Изделие, получившее название «Око», вошло в экспозицию Третьяковской галереи. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

— Изделие навеяно шедевром русского православного зодчества XII века – храмом Покрова-на-Нерли во Владимире: в подстолье обыгрывается форма узких щелевидных храмовых окон с широким углом рассвета на откосах. Эта архитектурная деталь выбрана неслучайно. В православном храме окно является символом проникновения божественного света в земной мир. Отсюда название «Око» – то есть «глаз», — объяснили суть названия в пресс-службе.

Консоль «Око» (в мебельной отрасли консолью называют небольшой столик, который, как правило, размещается у стены – прим. ред.) представляет собой литое чугунное подстолье с прямоугольной деревянной столешницей. Подстолье выполнено с применением старинных технологий художественного литья и покрыто так называемой «голландской сажей» – краской, чья рецептура в каслинском литье не меняется с середины XIX века. А изготовленная из дуба столешница обожжена до черноты и покрыта сверху маслом.

Фото: ПАО «Мечел»

Столешница была отлита по эскизам московского дизайнера Марины Шамсутдиновой. Она включила это изделие в свою коллекцию, с которой дебютировала на 10-ой ярмарке современного искусства COSMOSKOW в Москве. В июне 2023 года столешница была отобрана в собрание Третьяковской галереи и включена в экспозицию «История российского дизайна. Избранное IV», где акцент сделан на исторические связи, аналогии и параллели.

СПРАВКА

Каслинский завод основан в 1746 году. Является признанным лидером на российском рынке художественного и архитектурного литья из чугуна. С 2004 г. входит в состав одной их крупнейших российских горнодобывающих и металлургических компаний - ОАО «Мечел». В заводском ассортименте более 1200 изделий. Продукция предприятия отмечена множеством наград самых престижных отечественных и международных выставок.

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