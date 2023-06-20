В Челябинске задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск силовиками из Армении

Мужчину доставили в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске с 2016 года. Его искали силовики из Армении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

19 июня около трех часов дня в отделе по вопросам миграции Ленинского района сработала тревожная кнопка. К прибывшим росгвардейцам обратился сотрудник учреждения. Он рассказал, что проверил по базам данным посетителя и обнаружил, что тот числится в федеральном розыске.

Росгвардейцы установили личность мужчины. Им оказался 33-летний гражданин Армении, который находится в федеральном розыске как госдолжник. Мужчину задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

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