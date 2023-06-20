В Челябинске увеличат количество автобусных рейсов до микрорайона Чурилово

Фото: мэрия Челябинска
В Челябинске увеличат количество рейсов на автобусном маршруте №2, который курсирует от северо-запада до микрорайона Чурилово. Об этом сообщили в городской администрации.
— С 21 июня МУП «Служба организации движения» увеличит количество машин на автобусном маршруте № 2. Интервал движения в час пик составит от 5 до 7 минут, — уточнили в мэрии.
В городской администрации добавили, что усиление автобуса №2 связано с изменением движения маршрутки № 86. Напомним, микроавтобус больше не следует через проспект Ленина, улицу Худякова и «Тополинку».
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