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НовостиОбщество20 июня 2023 15:51

В Челябинской области зарплаты сотрудников крупных и средних предприятиях выросли на 13%

В среднем южноуральцы получают чуть больше 55 тысяч рублей
Ян Стоев
Ян Стоев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Контрольно-счетная палата Челябинской области подсчитала среднюю зарплату сотрудников, которые работают на крупных и средних предприятиях региона. За первый квартал 2023 года их доходы возросли на 13%. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на исследование КСП.

В среднем южноуральцы зарабатывают 56,1 тысячи рублей. Самая высокая заработная плата вышла у жителей Пластовского района (84,8 тысячи рублей), Магнитогорска (62,1 тысячи) и Челябинска (60,4 тысячи). В остальных муниципалитетах в среднем зарабатывают чуть меньше 60 тысяч рублей.

Самый сильный рост зарплат (выше 20%) наблюдаются в Кыштыме, а также в Варненском, Троицком и Чесменском районах. Такая особенность связана с сокращением миграционного притока рабочей силы и увеличением спроса со стороны работодателей.

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