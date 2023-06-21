Слишком быстро ехала: женщина на иномарке сбила лося в Челябинской области

Фото: ОГИБДД Кыштыма

В Челябинской области произошла авария с участием лося. Лесной зверь выбежал на дорогу Миасс-Карабаш-Кыштым и попал под колеса Ford Fusion.

— Животное от полученных травм скончалось на месте ДТП, — сообщили в ОГИБДД Кыштыма.

По данным Госавтоинспекции, управлявшая иномаркой женщина не выбрала безопасную скорость, и из-за этого не сумела вовремя затормозить. Ford помяло, но сама женщина не пострадала.

Водителю придется оплачивать не только ремонт машины, но и компенсировать нанесенный природе урон. За сбитого насмерть лося ей нужно будет отдать государству 80 тыс. рублей.

Лось не впервые стал жертвой ДТП в Челябинской области. Всего три недели назад сохатого насмерть сбил Nissan на трассе М-5.

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