Слишком быстро ехала: женщина на иномарке сбила лося в Челябинской области

Фото: ОГИБДД Кыштыма
В Челябинской области произошла авария с участием лося. Лесной зверь выбежал на дорогу Миасс-Карабаш-Кыштым и попал под колеса Ford Fusion.
— Животное от полученных травм скончалось на месте ДТП, — сообщили в ОГИБДД Кыштыма.
По данным Госавтоинспекции, управлявшая иномаркой женщина не выбрала безопасную скорость, и из-за этого не сумела вовремя затормозить. Ford помяло, но сама женщина не пострадала.
Водителю придется оплачивать не только ремонт машины, но и компенсировать нанесенный природе урон. За сбитого насмерть лося ей нужно будет отдать государству 80 тыс. рублей.
Лось не впервые стал жертвой ДТП в Челябинской области. Всего три недели назад сохатого насмерть сбил Nissan на трассе М-5.
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