В Челябинске откроют центр, где пенсионеры смогут танцевать и заниматься йогой

Проект центра. Иллюстрация: администрация Челябинска

В Челябинске к Дню города собираются открыть «Центр активного долголетия». Клуб для пожилых горожан разместится в доме №3 по улице Харлова. Как рассказали в мэрии, для него уже подготовили помещение площадью 650 квадратных метров, предстоит сделать ремонт и установить оборудование.

В центре появятся кабинет массажа, зал релаксации, мастерские кулинарии и рукоделия. Посетителям предложат заняться йогой, физкультурой или танцами, поучаствовать в образовательных и досуговых встречах.

Иллюстрация: администрация Челябинска

— Планируется, что подобные центры появятся во всех районах города, — заявили в администрации Челябинска.

Напомним, 27 июня в Челябинске откроется площадка для бесплатных занятий йогой на свежем воздухе.

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