«У меня такая любовь внутри»: призер Олимпийских игр челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выложила фото с дочкой-малышкой Оливией

Ольга и ее дочь Оливия. Фото: Ольга Фаткулина / ВКонтакте

Призер Олимпийских игр, чемпионка мира 33-летняя челябинская конькобежка Ольга Фаткулина четыре месяца назад стала мамой. А вчера, 20 июня, на свой страничке в соцсетях Ольга выложила фото со своей дочуркой Оливией.

– Моей девочке Оливочке четыре месяца, ущипните меня, как летит время. У меня такая любовь, оказывается, есть внутри. Я столько чувствую! Такой спектр эмоций, а все потому, что я мамуля. 20.02.2023 моя рыбка родилась, Оливия, — так прокомментировала Ольга Фаткулина свой пост.

– Это было лучшее время моей жизни. Такое спокойное, беззаботное, каждый месяц предвкушая, что будет, как я буду меняться. У меня не было никаких синдромов беременяшек, я, наоборот, кайфовала, что ушли отеки ног, изжога, усталость, стрессы, вечные переезды. Я так смаковала дома и наслаждалась каждым днем в новом положении. Столько любви и заботы для меня, – такие слова на своей страничке спортсменка написала незадолго до родов.

Кстати, руководитель федерации конькобежного спорта Челябинской области Андрей Вахутин рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Челябинск», что Ольга Фаткулина уже начала активно тренироваться. Она планирует выступить на Спартакиаде сильнейших, которая пройдет в феврале 2024 года в Челябинске.

Кстати, супруг Ольги Фаткулиной Александр раньше тоже занимался конькобежным спортом и входил в состав сборной команды страны.

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